È affine al merlo nei cruciverba: la soluzione è Tordo

Home / Soluzioni Cruciverba / È affine al merlo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È affine al merlo' è 'Tordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORDO

Curiosità e Significato di Tordo

Hai risolto il cruciverba con Tordo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tordo.

Perché la soluzione è Tordo? Il Tordo è un uccello passeriforme noto per il suo piumaggio variopinto e il canto melodioso. Spesso associato alle campagne e alle zone aperte, è molto apprezzato per la sua abilità canora. Il termine può anche indicare una persona un po’ svagata o poco attenta. In ogni caso, il Tordo è un simbolo di libertà e natura, rendendo il suo nome riconoscibile in molti contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Metallo raro affine al platinoPianta affine al ribesMetallo affine al platinoElemento affine al cloroDonne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tordo

Non riesci a risolvere la definizione "È affine al merlo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z I T V A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIZIATA" VIZIATA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.