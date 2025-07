Come l acqua che cade dal cielo nei cruciverba: la soluzione è Piovana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come l acqua che cade dal cielo' è 'Piovana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIOVANA

Curiosità e Significato di Piovana

Perché la soluzione è Piovana? Piovana è un termine dialettale usato in alcune zone italiane per indicare la pioggia, quella che cade dal cielo come le lacrime di nuvole gonfie. È un modo colorito e poetico per descrivere l'acqua che scende dal cielo, portando frescura e vita. Un termine semplice ma ricco di immagini, perfetto per evocare i momenti di pioggia in modo affettuoso e naturale.

Come si scrive la soluzione Piovana

Stai cercando la risposta alla definizione "Come l acqua che cade dal cielo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

O Otranto

V Venezia

A Ancona

N Napoli

A Ancona

