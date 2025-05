Cade minuta dal cielo nei cruciverba: la soluzione è Pioggerella

PIOGGERELLA

Curiosità e Significato di "Pioggerella"

Pioggerella è un termine che indica una leggera e sottile pioggia, spesso caratterizzata da gocce piccole e delicati, che scendono dal cielo in modo continuo ma non intenso. Questo fenomeno è tipico in giornate nuvolose, creando un'atmosfera fresca e umida senza una pioggia pesante.

Come si scrive la soluzione: Pioggerella

P Padova

I Imola

O Otranto

G Genova

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

