L acqua presa dal cielo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PIOVANA

Significato/Curiosita : L acqua presa dal cielo

Abitanti. l'acqua dell'acquario è prelevata al largo della costa grazie a una presa mare che garantisce un approvvigionamento costante di acqua di ottima... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la piovana è una commedia della terza fase scrittoria del ruzante, fase più classicheggiante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : L acqua presa dal cielo : acqua; presa; cielo; Tipo di acqua usata per rimuovere il trucco; Il dittongo in acqua ; Il bricco con l acqua calda; Si usa per far bollire un po d acqua ; Cotte in acqua bollente; Fa presa tra un mattone e l altro; La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna; Lo assume un impresa ; Impresa da pirati dell aria; L hanno presa i dottori; Arrossa il cielo ; Foto 1 Un musco a cielo aperto con reperti etrusco-romani Una gita a 4762 Toscana|; Lo è il cielo al tramonto; Lo precedono in cielo ; Quello che l inerte attende dal cielo ;

