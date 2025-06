Breve apparizione cinematografica di un noto attore nei cruciverba: la soluzione è Cameo

Home / Soluzioni Cruciverba / Breve apparizione cinematografica di un noto attore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Breve apparizione cinematografica di un noto attore' è 'Cameo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMEO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Cameo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cameo.

Perché la soluzione è Cameo? Una cameo è una breve apparizione di un attore famoso in un film o serie televisiva, spesso come sorpresa per gli spettatori. Queste partecipazioni sono di solito molto rapide e non coinvolgono un ruolo principale, ma aggiungono un tocco speciale alla scena. Sono un modo per rendere ancora più memorabile un'opera, sorprendendo chi conosce bene le star del cinema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Kevin noto attore statunitenseBreve apparizione di un personaggio famoso in filmBaldwin noto attoreNicolas noto attoreFilippo noto attore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Breve apparizione cinematografica di un noto attore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

O Otranto

L F A E M R A I N U P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARAFULMINE" PARAFULMINE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.