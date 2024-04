La Soluzione ♚ Baldwin noto attore

La definizione e la soluzione di 4 lettere: Baldwin noto attore. ALEC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Baldwin noto attore: Adam baldwin (chicago, 27 febbraio 1962) è un attore statunitense, noto per i ruoli di animal in full metal jacket, di jayne cobb in firefly, di john casey... Alexander Rae Baldwin III, detto Alec (Amityville, 3 aprile 1958), è un attore, comico e attivista statunitense. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi e nomination tra cui tre Emmy Awards, otto Screen Actors Guild Awards, tre Golden Globe, una nomination al Tony Award al miglior attore protagonista in un'opera teatrale per il suo lavoro a Broadway e una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista per The Cooler.

Altre Definizioni con alec; baldwin; noto; attore;