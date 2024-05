Nicolas noto attore

: Cage è apparso in oltre cento film, tra cui Face/Off - Due facce di un assassino (1997), The Family Man (2000), Fuori in 60 secondi (2000), Il mandolino del capitano Corelli (2001), Il mistero dei Templari - National Treasure (2004), Ghost Rider (2007), Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans (2009), Ghost Rider - Spirito di vendetta (2012). Nicolas Cage, pseudonimo di Nicolas Kim Coppola (Long Beach, 7 gennaio 1964), è un attore e produttore cinematografico statunitense.

Inglese: Sostantivo: cage (pl.: cages) . gabbia. cella, prigione. cabina, gabbia di un ascensore. porta, nel gioco dell'hockey e della pallanuoto. Pronuncia: IPA: /ked/ . Verbo: Intransitivo: to cage . mettere in gabbia, rinchiudere. segnare, mandare in porta. Etimologia / Derivazione: Dal francese antico cage, a sua volta dal latino cavea.