Azione di Polizia nei cruciverba: la soluzione è Arresto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Azione di Polizia' è 'Arresto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARRESTO

Curiosità e Significato di Arresto

Approfondisci la parola di 7 lettere Arresto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arresto? L'azione di polizia si riferisce a interventi ufficiali delle forze dell'ordine per mantenere l'ordine pubblico, tutelare la sicurezza e applicare le leggi. Può includere controlli, ispezioni o interventi immediati. Quando si parla di arresto, si indica la presa in custodia di una persona sospettata di aver commesso un reato, un atto fondamentale per garantire giustizia e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Arresto

Stai cercando la risposta alla definizione "Azione di Polizia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

