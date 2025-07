Approfitta dell organismo che lo ospita nei cruciverba: la soluzione è Parassita

PARASSITA

Curiosità e Significato di Parassita

Perché la soluzione è Parassita? Parassita indica un organismo che vive a spese di un altro, traendo vantaggio senza offrire nulla in cambio. Questo termine si applica a specie che si nutrono o si rifugiano nel corpo di altri esseri viventi, spesso causando danni. È un modo per descrivere quella dipendenza sfruttatrice che può verificarsi anche in ambiti più ampi, come relazioni o sistemi. Un esempio pratico? Il parassita che si insedia nell'organismo ospite.

Come si scrive la soluzione Parassita

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

