Antico nome della città fondata da Antenore nei cruciverba: la soluzione è Padua

Home / Soluzioni Cruciverba / Antico nome della città fondata da Antenore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antico nome della città fondata da Antenore' è 'Padua'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PADUA

Curiosità e Significato di Padua

La soluzione Padua di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Padua per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Padua? Il nome Padova deriva dall'antico nome Padua, che secondo la leggenda è stato attribuito alla città fondata dal mitico Antenore, sopravvissuto alla distruzione di Troia. Questo toponimo richiama le radici antiche e la storia millenaria della città, conosciuta per la sua università e il patrimonio artistico. Un richiamo alle origini leggendarie che rendono questa città unica nel suo genere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L antico nome della città di AostaAntico nome della DalmaziaNome di antiche città della SiciliaAppellativo di Tebe città dell antico EgittoAntico nome di Tokio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Padua

Hai trovato la definizione "Antico nome della città fondata da Antenore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

D Domodossola

U Udine

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A O R C L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARLONA" CARLONA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.