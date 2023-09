Antico nome della Dalmazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico nome della Dalmazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ILLIRIA

Significato/Curiosita : Antico nome della dalmazia

Anche ragusa di dalmazia e, all'uso antico, ragusi, rausa, raugia e ragugia) è una città della croazia di 42 641 abitanti, capoluogo della regione raguseo-narentana... Shakespeare ne la dodicesima notte e da lloyd alexander in avventura in illiria. 'illiria' è il paese in cui si svolge l'azione dell'opera di j.p.sartre le... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Antico nome della Dalmazia : antico; nome; della; dalmazia; L antico precettore privato; antico carro da corsa; antico gioco orientale; antico nome della Beozia; antico titolo orientale inferiore a re; Dà nome a un noto canale greco; Il nome formato con le iniziali di più parole; Altro nome dato ai noccioli; Precede un nome malfamato; Delitto in nome della libertà; Altopiano della Grande Guerra; La Casta modella e attrice; Regione storica della Spagna; I seguaci della Riforma protestante come Melantone; La parte peggiore della società; L antica dalmazia ; L antico nome della dalmazia ; L imperatore romano nato in dalmazia ; Comprende la dalmazia ; L imperatore romano nato in dalmazia ;

Cerca altre Definizioni