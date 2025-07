Allunga i giorni di festa nei cruciverba: la soluzione è Ponte

PONTE

Curiosità e Significato di Ponte

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ponte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ponte? Allunga i giorni di festa si riferisce a creare un ponte tra un giorno festivo e un fine settimana, aggiungendo giorni lavorativi per ottenere un periodo più lungo di riposo. La parola giusta è ponte, un modo comune in Italia per sfruttare al massimo le festività e godersi più tempo libero senza dover prendere troppi permessi. È un trucco intelligente per vivere meglio i momenti di relax.

Come si scrive la soluzione Ponte

Hai trovato la definizione "Allunga i giorni di festa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

