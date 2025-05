Alimentano radioline nei cruciverba: la soluzione è Pile

Home / Soluzioni Cruciverba / Alimentano radioline

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alimentano radioline' è 'Pile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILE

Curiosità e Significato di "Pile"

Vuoi sapere di più su Pile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Pile.

Perché la soluzione è Pile? Le “radioline” si riferiscono a piccoli dispositivi radio, spesso usati per la comunicazione. Questi apparecchi sono alimentati da pile, che forniscono l'energia necessaria per il loro funzionamento. Pertanto, le pile sono essenziali per garantire che le radioline possano operare correttamente, permettendo agli utenti di rimanere in contatto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le alcaline durano di piùFibra artificiale per plaidAlimentano le radiolineAlimentano molti apparecchi portatiliAlimentano i forni a legna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pile

Non riesci a risolvere la definizione "Alimentano radioline"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N E M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MENTE" MENTE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.