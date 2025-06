Variamente composta nei cruciverba: la soluzione è Mista

Home / Soluzioni Cruciverba / Variamente composta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Variamente composta' è 'Mista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISTA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Mista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mista? Variamente composta indica qualcosa formata da elementi diversi o mescolati tra loro, creando una composizione eterogenea. La parola mista si usa per descrivere cose o situazioni che uniscono parti diverse, rendendo il tutto vario e non uniforme. È un termine comune in vari contesti, dall’alimentazione alla moda, per indicare un insieme di componenti diversi tra loro. La varietà rende tutto più interessante e complesso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È composta di assessoriLega metallica composta per lo più da stagnoCosì è detta la trave composta da due listelliUnità di misura britannica composta da 16 onceImbarcazione composta da tronchi d albero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Variamente composta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

E P O I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIENO" PIENO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.