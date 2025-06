Una singola persona nei cruciverba: la soluzione è Individuo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una singola persona' è 'Individuo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDIVIDUO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Individuo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Individuo? Individuo indica una persona considerata singolarmente, come unità distinta e autonoma. È il termine che identifica un essere umano senza riferimenti a gruppi o collettività, sottolineando la sua unicità e personalità. Utilizzato in ambito legale, sociale o filosofico, evidenzia l'importanza della singolarità di ciascuno. In sostanza, rappresenta ogni persona come entità unica e irripetibile nel suo insieme.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

D Domodossola

U Udine

O Otranto

F N R I I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FINIRE" FINIRE

