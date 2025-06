Una scopa esplosiva nei cruciverba: la soluzione è Granata

GRANATA

Curiosità e Significato... La parola Granata è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Granata.

Perché la soluzione è Granata? Una granata è un ordigno esplosivo, spesso usato in ambito militare o come segnale di avvertimento. Il termine deriva dal suo aspetto rotondo e dalla somiglianza con il frutto del melograno, che in alcune lingue richiama l'idea di qualcosa che si apre in tanti pezzi. Nel linguaggio figurato, rappresenta anche una situazione esplosiva o una sorpresa improvvisa.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

