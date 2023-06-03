Nelle carte uno dei punteggi della scopa

SOLUZIONE: PRIMIERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nelle carte uno dei punteggi della scopa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nelle carte uno dei punteggi della scopa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Primiera? La primiera rappresenta uno dei punteggi più importanti nel gioco della scopa, indicando la combinazione di carte di alto valore. È un riconoscimento particolare che si ottiene con le carte di valore superiore in determinati semi, contribuendo a determinare il vincitore. Questa voce è fondamentale per ottenere punti extra e strategicamente influenzare il risultato finale. La primiera valorizza le carte più alte, rendendo il gioco più avvincente e competitivo.

Quando la definizione "Nelle carte uno dei punteggi della scopa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nelle carte uno dei punteggi della scopa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 8 lettere della soluzione Primiera:

P Padova R Roma I Imola M Milano I Imola E Empoli R Roma A Ancona

