Una frittata ripiegata nei cruciverba: la soluzione è Omelette

Home / Soluzioni Cruciverba / Una frittata ripiegata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una frittata ripiegata' è 'Omelette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMELETTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Omelette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Omelette? Un'omelette è una preparazione a base di uova sbattute, cotte in padella e spesso ripiegate su themselves, dando forma a una frittata ripiegata. È un piatto semplice, versatile e gustoso, perfetto per colazioni ricche o pranzi veloci. La sua consistenza morbida e la possibilità di farcirla con ingredienti vari la rendono un classico della cucina internazionale, apprezzato in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una frittata ripiegata e farcita con formaggio e prosciuttoFrittata ripiegata e ripienaFrittata franceseUna sorta di frittata cotta alla brace tipica della BasilicataUna frittatina ripiegata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Una frittata ripiegata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

M Milano

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

I H O P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POCHI" POCHI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.