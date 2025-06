Frittata ripiegata e ripiena nei cruciverba: la soluzione è Omelette

OMELETTE

Curiosità e Significato di Omelette

Perché la soluzione è Omelette? Un'omelette è una preparazione a base di uova sbattute, cotte in padella e ripiegate su se stesse, spesso farcite con ingredienti come formaggio, verdure o prosciutto. È un piatto versatile e veloce, apprezzato per la sua semplicità e gusto. Perfetta per colazioni, pranzi o cene leggere, rappresenta un classico della cucina internazionale.

Come si scrive la soluzione Omelette

Se "Frittata ripiegata e ripiena" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

M Milano

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

