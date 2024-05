La Soluzione ♚ Una frittatina ripiegata La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OMELETTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una frittatina ripiegata. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una frittatina ripiegata: frittata ripiegata" L'omelette (termine francese), anche nota come omeletta, è un piatto a base di uova rapidamente cotte con burro o olio in una padella. Differisce dalla frittata per essere cotta solo da una parte e poi ripiegata. Talvolta, per ottenere una consistenza soffice dell'omelette, vengono impiegati solo gli albumi delle uova, sbattuti con una piccola quantità di latte (oppure anche con dell'acqua). In questo modo vengono rimossi il grasso e il colesterolo del tuorlo. Dopo avere fatto rapprendere nel burro l'uovo sbattuto viene ripiegata a mezzaluna o a rotolo su un ingrediente specifico, che può essere formaggio, prosciutto, funghi o altro.

