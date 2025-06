Una dura condizione non negoziabile ted nei cruciverba: la soluzione è Diktat

DIKTAT

Curiosità e Significato... La soluzione Diktat di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diktat per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diktat? DIKTAT indica un'ingiunzione o ordine imposta senza possibilità di discussione, spesso proveniente da autorità o poteri forti. È una decisione definitiva e non negoziabile, che lascia poco spazio a contrasti. In sintesi, rappresenta una direttiva autoritaria e inderogabile, lasciando intendere che chi la riceve deve conformarsi senza esitazioni. È un termine che sottolinea il carattere inflessibile di un comando.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Che dura 36 mesiIl gioco che dura pocoDura come la tibiaI limiti di TedUna condizione del contratto

Se "Una dura condizione non negoziabile ted" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

K Kappa

T Torino

A Ancona

T Torino

N T R S E T M I E I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESTIERANTI" MESTIERANTI

