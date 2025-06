Un dolce cotto in stampo rettangolare ing nei cruciverba: la soluzione è Plumcake

Home / Soluzioni Cruciverba / Un dolce cotto in stampo rettangolare ing

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un dolce cotto in stampo rettangolare ing' è 'Plumcake'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLUMCAKE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Plumcake: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Plumcake? Il plumcake è un dolce soffice e compatto, spesso preparato in uno stampo rettangolare, ideale per una merenda o colazione. La sua consistenza morbida e il gusto delicato lo rendono molto apprezzato, e può essere arricchito con cioccolato, frutta o altri ingredienti. È un classico della pasticceria casalinga, perfetto da gustare in ogni momento della giornata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dolce inglese con frutta e biscotti rotti ingDolce cotto in olioQuello santo è dolceTipico dolce albaneseUomini di antico stampo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Un dolce cotto in stampo rettangolare ing" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

L Livorno

U Udine

M Milano

C Como

A Ancona

K Kappa

E Empoli

O S E L G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELOSO" GELOSO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.