Dolce cotto in olio - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : FRITTELLA

Significato/Curiosita : Dolce cotto in olio

Densità e viscosità simile a quella dell'olio d'oliva, dal sapore particolarmente dolce. la produzione di mosto cotto è attualmente regolata dall'articolo... L'annuale sagra della frittella. in maggio a sambuca val di pesa, frazione di tavarnelle val di pesa, si celebra la sagra della frittella, preparata con i... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dolce cotto in olio : dolce; cotto; olio; Pesci d acqua dolce con i barbigli ai lati della bocca; Shirley MacLaine ha impersonato la dolce al cinema; Classico dolce natalizio; Un vino dolce ; Quello santo è dolce ; Il maialino cotto alla maniera sarda; Il biscotto per la zuppa inglese; Un quadrante sul cruscotto ; Il riso cotto al forno; Biscotto a ciambella del Meridione; Varia da olio a olio ; Unità di misura del gasolio ; Danno semi ricchi di olio ; Detto di una legge che vieta il monopolio ; La placa il mugolio ;

