La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un canale con le chiatte' è 'Naviglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVIGLIO

Curiosità e Significato... La soluzione Naviglio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Naviglio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Naviglio? Il termine naviglio si riferisce a un canale naturale o artificiale usato per il passaggio di barche e chiatte, spesso collegando fiumi, laghi o porti. È un percorso dedicato alla navigazione, fondamentale per il trasporto di merci e persone. In sostanza, rappresenta una via d'acqua che rende possibile il movimento tra diverse località raggiungibili via acqua.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un canale generalistaGli Americani del canaleIl canale lungo le calliLa taglia il canale di PanamaUn reality show su Canale 5

N Napoli

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

E L T T D A I M I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DELIMITATI" DELIMITATI

