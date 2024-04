La Soluzione ♚ La taglia il canale di Panama

La soluzione di 15 lettere per la definizione: La taglia il canale di Panama. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMERICA CENTRALE

Curiosità su La taglia il canale di panama: il canale di panama, in inglese panama canal, è un'opera idraulica artificiale che attraversa l'istmo di panama in america centrale, collegando l'oceano... L'America centrale o Centro America (alternativamente: Centro-America o Centroamerica) è la parte del continente americano compresa fra il confine meridionale del Messico e quello settentrionale della Colombia. Essa rappresenta la parte meridionale di quello che secondo alcuni geografi è il continente nordamericano mentre secondo altri geografi è il subcontinente nordamericano. Il Messico è considerato appartenente al nord America, anche se per tradizioni e storia è assimilabile agli Stati del Centro America. Caratteristica peculiare dell'America centrale è quella di essere un "ponte" fra le due Americhe (l'America del Nord e l'America del ...

