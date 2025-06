Tagliare i capelli nei cruciverba: la soluzione è Rapare

RAPARE

Perché la soluzione è Rapare? Rapare significa tagliare o rasare i capelli molto corti, spesso a zero, utilizzando una lametta o un regolabarba. È una scelta comune per ottenere uno stile minimalista o per rinnovare completamente il look. Questa parola viene spesso usata anche in modo figurato, per indicare un intervento drastico o radicale in vari contesti. In definitiva, rapare rappresenta un taglio netto e deciso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tagliare solo le estremità dei capelli accorciareTagliare pochissimo i capelliCosì sono i capelli ondulatiNegli occhi e nei capelliRagazze scure di capelli

