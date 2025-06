Tagliare pochissimo i capelli nei cruciverba: la soluzione è Spuntare

Home / Soluzioni Cruciverba / Tagliare pochissimo i capelli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tagliare pochissimo i capelli' è 'Spuntare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPUNTARE

Curiosità e Significato di Spuntare

La parola Spuntare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spuntare.

Perché la soluzione è Spuntare? Spuntare significa tagliare appena le punte dei capelli, spesso per mantenerli sani e curati senza modificare troppo il taglio originale. È un gesto semplice che aiuta a eliminare doppie punte e a dare freschezza alla chioma. Spuntare è ideale per chi desidera una manutenzione leggera e costante del proprio stile, mantenendo i capelli sempre in forma e belli da vedere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tagliare solo le estremità dei capelli accorciareCosì sono i capelli ondulatiNegli occhi e nei capelliRagazze scure di capelliCiuffo di capelli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spuntare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tagliare pochissimo i capelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

U Udine

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L V N D I A A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVANDAI" LAVANDAI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.