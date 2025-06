Stabile come una casa nei cruciverba: la soluzione è Immobile

IMMOBILE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Immobile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Immobile? Immobilie indica qualcosa che non si muove o cambia posizione, come una casa stabile e sicura. È un termine che può riferirsi anche a persone o situazioni ferme e costanti nel tempo. Quindi, quando si dice che qualcosa è immobile, si sottolinea la sua stabilità e assenza di movimento, offrendo un senso di sicurezza e solidità in ogni contesto.

