Spingersi vicendevolmente in modo brusco e violento nei cruciverba: la soluzione è Strattonarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Spingersi vicendevolmente in modo brusco e violento

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Spingersi vicendevolmente in modo brusco e violento' è 'Strattonarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRATTONARSI

Curiosità e Significato... La soluzione Strattonarsi di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Strattonarsi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Strattonarsi? Strattonarsi significa spingersi reciprocamente in modo brusco e violento, spesso in uno sforzo di superarsi o di spostarsi. È un gesto energico e talvolta aggressivo, che può avvenire in situazioni di folla o di competizione accesa. Questo termine descrive quindi un movimento deciso e talvolta rumoroso tra due persone che cercano di avanzare o di liberarsi l'una dall'altra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dare uno strappo brusco e violentoIn modo brusco sgarbatoSpinge ad agire in modo sconsiderato e violentoUn modo di dire oraGrosso modo all incirca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Spingersi vicendevolmente in modo brusco e violento" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

C M T I I C S O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSMETICI" COSMETICI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.