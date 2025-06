Spinge ad agire in modo sconsiderato e violento nei cruciverba: la soluzione è Focosità

FOCOSITÀ

Curiosità e Significato di Focosità

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Focosità, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Focosità? La parola focositá indica un temperamento impulsivo, irrequieto e incline a reagire in modo sconsiderato o violento. È usata per descrivere chi si lascia trasportare facilmente dall’ira o dall’agitazione, spesso senza riflettere sulle conseguenze. Questa caratteristica può portare a comportamenti rischiosi o aggressivi, rendendo difficile mantenere la calma in situazioni di stress. La focositá, insomma, è un tratto che sprona a agire senza ponderare.

F Firenze

O Otranto

C Como

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

À -

