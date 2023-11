La definizione e la soluzione di: Dare uno strappo brusco e violento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STRATTONARE

Significato/Curiosita : Dare uno strappo brusco e violento

Alleanze. strappo alla regola eccezione ad una regola di comportamento: "fare uno strappo alla regola, concedersi uno strappo alla regola, troppi strappi alla... Alleanze.alla regola eccezione ad una regola di comportamento: "farealla regola, concedersialla regola, troppialla... Hisoka Morou (= Hisoka Morou, Hyskoa nei titoli italiani degli episodi della prima serie animata e nei suoi titoli di coda, ma pronunciato comunque Hisoka) è un personaggio della serie manga e anime Hunter × Hunter scritta e disegnata dal mangaka Yoshihiro Togashi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dare uno strappo brusco e violento : dare; strappo; brusco; violento; dare un nuovo assetto; dare nuovo assetto; Tali da dare nell occhio; dare nuova forza e vigore; È più drastico del dare la precedenza; Può lederlo uno strappo ; Uno strappo nella stoffa; Compone una chiusura a strappo ; Uno strappo alla regola; Borseggio con strappo ; Movimento brusco per tirare qualcuno o qualcosa; Un brusco spostamento laterale; Un brusco voltafaccia; In modo brusco , sgarbato; brusco movimento per liberarsi; violento moto nervoso; Un violento colpo fortuito; Votata a un forte e violento conflitto; violento vento africano; Ardore violento ;

Cerca altre Definizioni