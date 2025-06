Solvente dello smalto nei cruciverba: la soluzione è Acetone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Solvente dello smalto' è 'Acetone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACETONE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Acetone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acetone.

Perché la soluzione è Acetone? Il solvente dello smalto è il prodotto utilizzato per rimuovere facilmente lo smalto dalle unghie. L'acetone, in particolare, è una sostanza chimica molto efficace che dissolve la vernice, facilitando la sua eliminazione senza danneggiare l’unghia stessa. È un alleato pratico per chi desidera rimuovere lo smalto in modo rapido e pulito, rendendo più semplice la manutenzione delle unghie.

