Si passano eccedendo nei cruciverba: la soluzione è Limiti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si passano eccedendo' è 'Limiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIMITI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Limiti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Limiti.

Perché la soluzione è Limiti? Limitare significa mettere dei confini o delle restrizioni, evitando di superare determinati limiti. Quando si passa eccedendo, si va oltre ciò che è consentito o prudente. La parola limiti indica proprio quei confini che ci aiutano a mantenere un equilibrio e a evitare eccessi dannosi per noi stessi o gli altri. Rispettarli è fondamentale per vivere in modo responsabile e sicuro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quelle per auto non si passano sulla testaSi passano sui pavimentiSi passano girandosi e rigirandosi nel lettoSi superano eccedendoIl tratto in cui gli staffettisti si passano il testimone

