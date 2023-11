La definizione e la soluzione di: Il tratto in cui gli staffettisti si passano il testimone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altre risposte : Fiume che per un lungo tratto è Bianco; Il Profundis tratto dai Salmi; tratto tipicamente attribuito alle donne; tratto di strada non asfaltata; Se la passano i rugbisti; Si passano girandosi e rigirandosi nel letto; Alcuni lo passano riposando; passano per i due Poli; Interrogare duramente un sospettato o un testimone ; Il Ruggero che fu testimone e storico del Fascismo; La corsa in cui ci si passa il testimone ; Gara col testimone ;

Cerca altre Definizioni