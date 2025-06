Si lasciano quando si hanno le mani unte nei cruciverba: la soluzione è Ditate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si lasciano quando si hanno le mani unte' è 'Ditate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DITATE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ditate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ditate? Ditate deriva dal verbo dialettale lombardo che indica il gesto di indicare o mostrare con il dito. È un termine colorito e pittoresco, spesso usato in contesti quotidiani per descrivere l’atto di puntare qualcuno o qualcosa con il dito. Insomma, quando si lasciano le mani unte e si indicano cose o persone, si può dire che si fanno le ditate, un modo vivace e figurato di esprimere questa azione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dice di quelli che hanno perso smalto e freschezzaLo si stende a maniSi lasciano appesi in bagnoSi lasciano nell autorimessaSi lasciano sul lavandino

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

