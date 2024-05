La Soluzione ♚ Si lasciano nell autorimessa La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VETTURE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VETTURE

Significato della soluzione per: Si lasciano nell autorimessa Le Keicar (scritto anche Kei car), o K-car oppure keijidosha (, keijidousha), veicolo leggero in giapponese, sono dei piccoli veicoli, sia vetture che mezzi commerciali, principalmente pensati per il mercato giapponese: in questa nazione infatti tali vetture godono di tariffe assicurative più basse e le ridotte dimensioni richiedono un minore spazio per il parcheggio, che sia di proprietà dell'automobilista o in affitto, requisito per poter possedere un veicolo. Italiano: Sostantivo, forma flessa: vetture f pl . plurale di vettura. Sillabazione: vet | tù | re. Etimologia / Derivazione: vedi vettura .

