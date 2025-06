Se è militarista non ricasca sulla fronte nei cruciverba: la soluzione è Frangia

FRANGIA

Perché la soluzione è Frangia? La parola frangia si riferisce alla ciocca di capelli che cade sulla fronte, spesso usata come elemento di stile o decorazione. Può anche indicare la parte di tessuto che orna il margine di un tessuto o di un vestito. In modo figurato, rappresenta un dettaglio che può coprire o proteggere, proprio come una frangia sulla fronte. È un dettaglio che, se ben curato, fa la differenza nel look.

Hai davanti la definizione "Se è militarista non ricasca sulla fronte" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

A Ancona

