La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scomparse tragicamente' è 'Perite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERITE

Curiosità e Significato... La soluzione Perite di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Perite per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Perite? Perite deriva dal latino perire e indica qualcosa o qualcuno che è scomparso, morto o decaduto in modo tragico. È un termine spesso usato in contesti letterari o storici per descrivere perdite improvvise e dolorose. In definitiva, rappresenta la fine improvvisa di qualcosa di importante, lasciando un senso di vuoto e tristezza.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scomparse tragicamente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

