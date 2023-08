Il dirigibile incendiatosi tragicamente nel 1937 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dirigibile incendiatosi tragicamente nel 1937. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : HINDENBURG

Significato/Curiosità : Il dirigibile incendiatosi tragicamente nel 1937

L'Hindenburg è un noto dirigibile che ha subito una tragica esplosione e incendio il 6 maggio 1937 a Lakehurst, nel New Jersey, durante un atterraggio. Questo evento è stato uno dei momenti più oscuri della storia dell'aviazione, causando la morte di 36 persone e segnando la fine dell'era dei dirigibili come mezzo di trasporto commerciale. La struttura imponente e lussuosa dell'Hindenburg, il suo iconico rivestimento esterno e l'immagine delle fiamme avvolgenti nel momento dell'incidente sono diventati simboli di tragedia e cautela nell'aviazione, influenzando in modo significativo la percezione pubblica sui viaggi aerei.

Altre risposte alla domanda : Il dirigibile incendiatosi tragicamente nel 1937 : dirigibile; incendiatosi; tragicamente; 1937; Un dirigibile di Nobile; Grande dirigibile che ricorda un gruppo musicale; Viaggiano in dirigibile o in pallone; Il dirigibile che ci ricorda una nota rock band; La diga friulana crollata tragicamente nel 1963; Scomparse tragicamente ; Era perduto in un film di Frank Capra del 1937 ; Rebus 1937 Settimana Enigmistica 4719;

Cerca altre Definizioni