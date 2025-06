Specie animali scomparse nei cruciverba: la soluzione è Estinte

ESTINTE

Curiosità e Significato di Estinte

Perché la soluzione è Estinte? Estinte indica specie animali che non esistono più, cioè scomparse definitivamente dalla Terra a causa di fattori come la distruzione dell'habitat o l'estinzione naturale. Sono esempi famosi come il dodo o il mammut lanoso. La loro perdita rappresenta un grave segnale di squilibrio ambientale, ricordandoci l'importanza di preservare la biodiversità per il futuro del pianeta.

Come si scrive la soluzione Estinte

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

