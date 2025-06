Ritenuto una divinità nei cruciverba: la soluzione è Idolatrato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ritenuto una divinità' è 'Idolatrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDOLATRATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Idolatrato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Idolatrato.

Perché la soluzione è Idolatrato? Idolatrato indica qualcuno o qualcosa che viene venerato con grande devozione, come se fosse una divinità. È usato per descrivere persone o oggetti considerati sacri o molto amati, spesso al punto di essere oggetto di adorazione e rispetto eccessivo. In sintesi, si riferisce a un forte atteggiamento di venerazione, quasi come se si trattasse di una divinità.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

