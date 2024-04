La Soluzione ♚ Una divinità dei boschi

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Una divinità dei boschi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FAUNO - SATIRO

Curiosità su Una divinita dei boschi: dèi e le dee della religione dell'antica grecia e altre figure divine o semi-divine della mitologia greca. i greci hanno creato immagini di divinità per... Fauno è una divinità della natura appartenente alla mitologia romana. Più precisamente è la divinità della campagna, dei greggi e dei boschi. Ha forma umana, con i piedi e le corna di capra. In epoca tarda fu fatto corrispondere, secondo l'interpretatio romana, al satiro della mitologia greca, benché quest'ultimo fosse più legato al culto del dio Dioniso, Bacco per i Romani.

