Ridotta in pezzetti con la mezzaluna nei cruciverba: la soluzione è Tritata

Home / Soluzioni Cruciverba / Ridotta in pezzetti con la mezzaluna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ridotta in pezzetti con la mezzaluna' è 'Tritata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRITATA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Tritata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tritata.

Perché la soluzione è Tritata? Tritata indica qualcosa che è stato ridotto in piccoli pezzi, tipicamente con un coltello o un utensile come la mezzaluna. È un termine spesso usato in cucina per descrivere ingredienti come erbe, cipolle o carne spezzettate finemente. Questa preparazione facilita la cottura e permette di incorporare meglio i sapori nei piatti. Insomma, la tritata rende tutto più pratico e gustoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ridotte a pezzetti dal cuocoUna mutanda molto ridottaRidotta all obbedienzaRidotta al silenzioQuello alla sbirraglia si prepara in Veneto con pezzetti di pollo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Ridotta in pezzetti con la mezzaluna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

N I S I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIANI" SIANI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.