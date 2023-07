Ridotta all obbedienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotta all obbedienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SOTTOMESSA

Significato/Curiosita : Ridotta all obbedienza

Disambiguazione – se stai cercando il voto religioso, vedi voto di obbedienza. obbedienza (dal latino oboedientia, derivato di oboediens -entis «ubbidiente»)... «ridicole e ipocrite». sposati e sii sottomessa, vallecchi, 2011. isbn 978-88-842-7214-0 sposati e sii sottomessa, sonzogno, 2013. isbn 978-88-454-2573-8... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Ridotta all obbedienza : ridotta; obbedienza; In dimensione ridotta fra; La quantità più ridotta ; Una ridotta militare; ridotta in pezzetti con la mezzaluna; ridotta in cattivo stato; Punizione, spesso per la disobbedienza dei bambini; Così può essere l obbedienza oltre che assoluta; Come ordini che non ammettono disobbedienza ; Un atto di disobbedienza ; Può esserlo l obbedienza , oltre che assoluta;

Cerca altre Definizioni