ZATTERA

Curiosità e Significato... La soluzione Zattera di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zattera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zattera? Una zattera è una piattaforma galleggiante, spesso fatta di tronchi o materiali leggeri, utilizzata per attraversare acque o come rifugio temporaneo. È uno strumento semplice ma essenziale in situazioni di emergenza o per attività ricreative in mare o fiumi. La sua funzione principale è quella di sostenere persone o oggetti sulla superficie dell’acqua, offrendo sicurezza e mobilità.

Z Zara

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

I R O N A S I M S E E U A F O Mostra soluzione



