Una piattaforma server web libera nata nel 1995

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una piattaforma server web libera nata nel 1995' è 'Apache'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APACHE

Perché la soluzione è Apache? Apache rappresenta un software di server web open source sviluppato nel 1995, che permette di ospitare e gestire siti internet in modo efficace e personalizzabile. Questa piattaforma, grazie alla sua flessibilità e alla vasta comunità di sviluppatori, si è affermata come una delle più utilizzate al mondo, supportando numerosi siti di grandi e piccole dimensioni. La sua capacità di adattarsi alle esigenze degli utenti e di garantire stabilità e sicurezza la rende uno strumento fondamentale nel campo dell'hosting web.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una piattaforma server web libera nata nel 1995". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una piattaforma server web libera nata nel 1995 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Apache

La soluzione associata alla definizione "Una piattaforma server web libera nata nel 1995" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una piattaforma server web libera nata nel 1995" conferma che la soluzione 'Apache' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Apache

A Ancona P Padova A Ancona C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una piattaforma server web libera nata nel 1995" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apache' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un pellerossa come GeronimoTribù di PellirosseTribù nativa americana a cui apparteneva GeronimoPiattaforma web con cui i fan donano agli artistiNata a Bologna l 11 settembre 1995 è una giovane promessa del cinema italianoUna piattaforma web per condividere e guardare videoPiattaforma web per condividere i viaggi in autoQuale di questi siti venne lanciato per primo sul Web nel 1995?