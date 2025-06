Pattumiera... per i file nei cruciverba: la soluzione è Cestino

CESTINO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cestino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cestino.

Perché la soluzione è Cestino? Il termine cestino indica il contenitore virtuale in cui vengono temporaneamente conservati i file eliminati sul computer o su dispositivi digitali. Funziona come un cassonetto reale, permettendo di recuperare facilmente documenti cancellati per sbaglio. Solo svuotandolo definitivamente si liberano effettivamente spazio e memoria. In breve, il cestino aiuta a gestire e proteggere i nostri dati, offrendo una comoda via di salvataggio temporaneo.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

