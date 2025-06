Ne è originario il pomodoro nei cruciverba: la soluzione è America

AMERICA

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è America? Il pomodoro ha origini americane, provenendo dalle regioni dell'America Centrale e del Sud. Arrivato in Europa nel XVI secolo, ha conquistato i nostri piatti diventando simbolo della cucina mediterranea. La parola America si collega quindi alle sue radici lontane, ricordandoci come molte delizie culinarie siano nate oltreoceano e poi adottate nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Neruda ne scrisse una al pomodoroIl tacchino ne è originarioSalume originario della CalabriaL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologo

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

