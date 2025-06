Munito di calzature da sub nei cruciverba: la soluzione è Pinnato

Home / Soluzioni Cruciverba / Munito di calzature da sub

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Munito di calzature da sub' è 'Pinnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINNATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Pinnato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pinnato.

Perché la soluzione è Pinnato? Pinnato indica qualcuno che indossa calzature da sub, come scarpette aderenti e specializzate per le immersioni. È un termine che richiama l'immagine di chi si immerge nel mondo marino con attrezzature adeguate, pronto a esplorare fondali e creature marine. Quindi, se ti dicono che sei pinnato, significa che sei preparato per l'avventura subacquea fino in fondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le calzature più frescheLe calzature per andare in montagnaLe calzature di gomma dei pescatoriCalzature di protezioneMobiletto per le calzature

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Munito di calzature da sub" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

N Napoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

L P E E R H O B S G N O A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAOLINA BORGHESE" PAOLINA BORGHESE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.