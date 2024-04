La Soluzione ♚ Mobiletto per le calzature

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Mobiletto per le calzature. SCARPIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Mobiletto per le calzature: Vi è appesa. l'atteggiamento disinvolto con cui appoggia un braccio al mobiletto sullo sfondo rivela alcune caratteristiche psicologiche come la sicurezza... La scarpiera è un armadietto a più ripiani in cui si ripongono le scarpe. Con lo stesso termine, si indica la custodia in pelle, plastica o tela a più scomparti per il trasporto delle calzature in viaggio o per ternerle in casa in ordine, al riparo della polvere.

